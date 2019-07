© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus s'è già mossa molto bene sul mercato, ma adesso è arrivato il momento di sfoltire la rosa. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, nella lista dei sacrificabili ci sarebbero tre nomi: Joao Cancelo, Sami Khedira e Blaise Matuidi.

In Europa - Nomi graditi e non poco in Europa. Su Cancelo ci sono Barcellona e Bayern Monaco, con il Manchester City sullo sfondo pronto a tornare alla carica. Per il portoghese la dirigenza bianconera chiede 55-60 milioni. Per Khedira invece s'è fatto avanti ol Fenerbahce, mentre su Matuidi ci sono PSG e Monaco: la Juve lo valuta 25-30 milioni.