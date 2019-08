Juve, stop al mercato in Premier e quattro esuberi ancora in rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La chiusura del calciomercato in Inghilterra complica alcuni piani relativi ai giocatori in uscita della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport restano infatti quattro esuberi che interessavano a club di Premier: Mario Mandzukic, Daniele Rugani, Sami Khedira e Blaise Matuidi sono ancora nella rosa di Sarri e non sarà semplicissimo piazzarli.