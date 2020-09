Juve-Suarez, entra in gioco Messi: la Pulce chiede all'amico di restare un altro anno a Barcellona

Ronald Koeman nei giorni scorsi è stato chiaro: Luis Suarez non rientra nel suo progetto tattico e proprio per questo motivo è stato invitato a trovarsi un'altra squadra. E qui subentra la Juventus, che col Pistolero ha già una base di accordo biennale (10 milioni netti a stagione) ma che per metterlo sotto contratto deve attendere l'esame di lingua del giocatore e il via libera alla richiesta di cittadinanza.

In questo frastagliato scenario, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe entrato in gioco anche Leo Messi: risolta la questione legata al suo addio e certificato la permanenza al Barcellona, la Pulce starebbe facendo pressioni sull'amico e compagno di reparto affinché possa rivedere la sua posizione e restare ancora un anno al Camp Nou. L'uruguaiano resterebbe comunque ai margini del progetto blaugrana e quindi con Koeman in panchina avrebbe probabilmente poco spazio, ma Messi sta verosimilmente facendo leva sul grande rapporto personale che ha con Suarez per provare a convincerlo.