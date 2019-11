© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima in classifica, ma col quinto attacco del campionato: è una delle tante fotografie della Juventus di inizio stagione. Intervistato da DAZN, il portiere bianconero Wojciech Szczesny si è detto non preoccupato dalle difficoltà dei compagni: "Sono sicuro che, con la qualità dei giocatori che abbiamo davanti, arriveranno partite in cui facciamo 4-5 gol. Adesso ce ne bastano 2, ne facciamo comunque uno di più dell'avversario. Però sono sicuro che segneremo molto di più".

Gli attaccanti fanno fatica anche con te in allenamento?

"Ci sta. Contro Szczesny e Buffon è difficile fare gol. Sono giocatori di livello mondiale. Fanno tanti gol in allenamento e sono sicuro che li faranno anche in partita".