Juve, terzino cercasi: da Emerson a Darmian, con il sogno Marcelo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rebus terzini in casa Juventus. Il Bologna non ha ancora perso le speranze di arrivare a Leonardo Spinazzola, che i bianconeri cederebbero solo se dovessero avere l'alternativa pronta. Il nome più gettonato è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, che però Sarri non vorrebbe perdere. Resta sempre viva la pista che porta a Matteo Darmian, che potrebbe essere utile anche per tappare il buco sulla fascia destra provocato dall'infortunio di Cuadrado. Ma Paratici lavora anche al grande colpo per l'estate: l'obiettivo numero 1 è sempre Marcelo, che potrebbe partire in caso di offerta irrinunciabile. Lo riporta Tuttosport.