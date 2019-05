Juve-Toro, Izzo: "Bisogna crederci, mettendoci un pizzico di voglia in più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un derby per l'Europa. Almeno per quanto riguarda il Torino, che stasera contro la Juventus allo Stadium andrà in cerca di punti Champions. "Siamo una famiglia - sottolinea il difensore granata Armando Izzo a Sky Sport -, ci vediamo sempre anche al di fuori del campo, andando a cena assieme tutte le settimane. Questo è lo spirito Toro. La Juve? Bisogna crederci, mettendoci un pizzico di voglia in più".