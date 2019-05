© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pogba, ma non solo: sull'asse Torino-Manchester United, c'è il nome di Paulo Dybala in ballo come racconta oggi Tuttosport. Attraverso i suoi familiari, il Manchester United ha fatto partire il pressing nei confronti della Joya, il cui destino alla Juve è sempre più nebuloso dopo l'addio di Allegri. La conferma del livornese avrebbe avvicinato l'addio, ora tutto dipenderà dal nuovo tecnico. In ogni caso l'interesse per l'argentino dall'estero non manca, come confermano le parole di pochi giorni fa del fratello Gustavo, che ha spiegato a una radio argentina: "Paulo era molto a suo agio in Italia e ora non lo è più, come molti altri giocatori della Juve... Non è l’unico che se ne andrà".

Il triangolo Torino-Manchester-Madrid - La grande rivale dello United per Dybala è l’Atletico: con il confermatissimo tecnico Diego Simeone, da un anno buono ha posto il connazionale nei desiderata consegnati alla dirigenza e con l'addio di Griezmann, ai colchoneros non mancheranno certo i fondi per andare all'assalto del dieci in forza alla Vecchia Signora.