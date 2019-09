Alla vigilia di un triangolo importante per la stagione della Juventus (SPAL domani, Bayer martedì e Inter domenica) il tecnico bianconero si trova a gestire una penuria di terzini che sa di emergenza totale: Alex Sandro è in Brasile per un grave lutto e contro la SPAL non ci sarà. Le opzioni per la sua sostituzione, viste le assenze di De Sciglio e Danilo, sono al momento tre:

1) Pescare nell’Under 23 quel Pietro Beruatto, classe 1998, figlio d’arte che in passato Allegri aveva aggregato alla prima squadra per una tournée. Sarri però non è esattamente un fan del lancio di giovani allo sbaraglio.

2) L'adattamento di un giocatore offensivo, il Corriere dello Sport fa il nome di Federico Bernardeschi, che è finito in fondo alle gerarchie dell'attacco e in basso anche a quelle del centrocampo.

3) "Ripescare" il depresso Emre Can, sicuramente il più difensivo tra i centrocampisti a disposizione: da valutare però la voglia del giocatore di aiutare la squadra di chi si è ritrovato fuori dalla lista Champions.