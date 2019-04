Juve, un crack dall'Argentina? Offerta per Soule del Velez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un classe 2003 dall'Argentina per la Juventus? Lo scrive Olè: i bianconeri sarebbero vicini a Matias Soule del Velez Sarsfield. Il giocatore, non ancora sedicenne, avrebbe rifiutato il primo contratto da professionista con la società argentina e sarebbe pronto a sposare la società bianconera. L'entourage del calciatore sarebbe già in Italia, con l'offerta bianconera in mano.