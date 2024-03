Juve, un mese fa l'incontro con l'entourage di Ferguson. Due contropartite per il Bologna

Lewis Ferguson nome caldissimo per il mercato della Juventus. Il centrocampista scozzese, grande protagonista nella stagione da sogno del Bologna, è considerato in casa bianconera un'alternativa di qualità, ma meno costosa, rispetto a Teun Koopmeiners, obiettivo più o meno dichiarato della Vecchia Signora. E con Fergie i primi approcci vi sarebbero già stati.

L'incontro… Secondo quanto riferito da Tuttosport, il ds bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe infatti seguito dal vivo Ferguson a novembre, in occasione di Bologna-Lazio. Promozione a pieni voti, e non è finita lì: un mese fa ci sarebbe stato un incontro con l'entourage di Ferguson - rappresentato da Bill McMurdo, Luca Carnaghi e Dario Paolillo - per discutere la possibile intesa.

Due contropartite. Come detto, la valutazione del Bologna è più bassa rispetto a quella che l'Atalanta fa di Koopmeiners. Si partirebbe da 25 milioni di euro, una cifra che può anche scendere in presenza di contropartite tecniche. Al club rossoblù potrebbero interessare due nomi: Tommaso Barbieri, attualmente in prestito al Pisa in Serie B, e Hans Nicolussi Caviglia.

L'eventuale arrivo di Ferguson, peraltro, non è direttamente collegato al prossimo allenatore della Juventus. Di sicuro il tandem con Thiago Motta funziona oggi e potrebbe farlo domani, ma le caratteristiche del britannico sarebbero perfette anche per soddisfazione le richieste di Massimiliano Allegri, nel caso che alla fine il livornese resti sulla panchina dell'Allianz.