© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Asse di mercato Juventus-Genoa per il giovane centrocampista del Górnik Zabrze, Szymon Zurkowski. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino i bianconeri vorrebbero acquistarlo e girarlo in prestito al Grifone, per un'operazione che potrebbe essere chiusa intorno ai cinque milioni di euro.