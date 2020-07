#JuveLazio - Addio al sogno Scudetto per Inzaghi: "Pensavamo di essere più vicini"

Addio al sogno Scudetto ma tre punti per l'orgoglio. Un mese fa la Lazio aspettava a gloria la sfida alla Juventus per cercare il sorpasso ma l'ultima serie di risultati ha spezzato le ali alla formazione di Simone Inzaghi. Adesso c'è da mettere in cassaforte la qualificazione in Champions League e il tecnico biancoceleste ne ha parlato nella vigilia della sfida ai bianconeri di questa sera. “Pensavamo di essere più vicini a questo punto. Abbiamo avuto delle problematiche, adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo, che è lì a portata di mano e che manca da 13 anni qui a Roma. Dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare a quello che succede dalle altre parti. Mancano ancora tre punti per la matematica. I punti persi dalla Juve? Più della Juventus, dell'Inter e dell'Atalanta, io guardo in casa mia. Mi sarebbe piaciuto giocare questa serie partite nel migliore dei modi. Con tutti i giocatori a disposizione, purtroppo non è possibile”,