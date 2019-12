JuveLazio, la prima volta di Bonucci in una finale con la fascia bianconera

Fonte: inviato a Torino

Sarà la prima volta in una finale, per Leonardo Bonucci, con la fascia di capitano della Juventus. A Riyad, nel pomeriggio, il numero diciannove bianconero sostituirà in campo ancora una volta Giorgio Chiellini, nella sfida contro la Lazio che metterà in palio il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana.

Nel suo unico precedente, Bonny stava dall’altra parte. Stadio Olimpico di Roma, 9 maggio 2018: Leo era il capitano del Milan; la Juve vinceva 4-0 e capitan Buffon lasciava l’onere di alzare insieme il trofeo a Marchisio, Lichtsteiner e Barzagli. Ma adesso è tutta un’altra storia.

Bonucci è di nuovo a casa, ha già promesso amore fino al termine della carriera ai colori bianconeri e dato ampia dimostrazione di potersi sobbarcare buona parte delle responsabilità ereditate (non ancora definitivamente) da Chiellini.

“La fascia è bella ma cambia poco – spiega il difensore della Juventus -. Mi sono messo sempre a disposizione, ho sempre avuto bisogno del gruppo per dare il meglio e sarà così anche domani. Il nostro capitano, Giorgio, è con noi e sarà importante nello spogliatoio”.

Fascia a parte, il match è di quelli che bisogna vincere a tutti i costi. Anche perché c’è da riscattare l’unica sconfitta rimediata fino a questo momento della stagione, proprio contro la Lazio.

“Ogni partita è una storia a sé, il nostro obiettivo dev’essere quello di fare una gara migliore di Roma, dove abbiamo fatto una gara positiva ma abbiamo concesso occasioni – spiega Bonucci -. Serve arrivare al massimo, un risultato positivo aumenterebbe l'entusiasmo. Speriamo di passare la sosta con un trofeo in più”.