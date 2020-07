#JuveLazio - Milinkovic-Savic, mai obiettivo bianconero fino in fondo. Per adesso

Il problema nella rincorsa a Sergej Milinkovic-Savic è che la Lazio lo ha sempre valutato cifre quasi pari a Paul Pogba e, per questo, probabilmente, è sempre rimasto in biancoceleste. Chiaro, in questo c'è anche la volontà del giocatore e anche l'intenzione di far crescere la Lazio di Claudio Lotito. Però i prezzi a tre cifre spaventano tutti, sempre, e sono investimenti ben più che ponderati. E la Juventus? Fabio Paratici, non è un mistero, è un grande ammiratore di SMS. Però la valutazione a cento milioni del serbo ha sempre bloccato la Juve. Già prima di Ronaldo, ora poi che ha dovuto far tornare i conti non è stata mai sulla scia del campione della mediana capitolina.

Prima Pogba Prima che il mondo si fermasse, che le aziende dovessero agire in politica di spending review, la Juventus stava cercando di buttar le basi per riportare il Polpo a Torino. Poi tutto è finito, adesso Pogba ha iniziato le discussioni per il rinnovo col Manchester United e chissà se si riaprirà il capitolo. Però la Juve ha l'idea di prendere giocatori che siano anche icone a livello di marketing e in questo il transalpino lo è certamente più di Milinkovic. Che ha fisico, qualità, prospettiva e potenzialità. Però a livello globale, Pogba è un'altra cosa.

E in futuro? In futuro chissà. La Juventus deve ancora finire la strategia per sostenere a pieno l'investimento su Cristiano Ronaldo ma è chiaro che il portoghese è il primo di una serie di nuovi campioni che la dirigenza ha intenzione di portare a Torino. Milinkovic-Savic è destinato al salto, forse già questa estate. Se così fosse, immaginarlo alla Juve non sarebbe certo facile, perché Paratici propone contropartite mentre Lotito chiede cash. Sicché l'estero, se sarà addio, è la destinazione più plausibile, Real Madrid o Paris Saint-Germain che sia.