#JuveLazio - "Se vanno avanti così c'è poco da fare...". Sarri e la profezia al contrario

vedi letture

Disse Maurizio Sarri dopo il tonfo arabo contro la Lazio, nel deserto e tra i grattacieli di Riyad, che "se continueranno così ci sarà poco da fare". Perché i biancocelesti erano in un momento di platino, praticamente inarrestabili. Impossibile da fermare Luis Alberto, Correa ispirato, Immobile diavolo a quattro. Lulic a doppia velocità e figuriamoci tutti gli altri. La Supercoppa disse che la Lazio era la contendente regina della Juventus nella corsa al titolo ma poi la storia ha detto il contrario. L'inatteso ha travolto il mondo e con lui s'è fermata pure l'Aquila. Ali ripiegate, la Lazio ha patito colpo su colpo i punti persi dalla Juventus e pure dall'Inter e dall'Atalanta. "Può darsi che ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c'è poco da fare per tutti", disse sconsolato Sarri dopo Riyad. O magari è stata solo una profezia, al contrario.