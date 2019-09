Juventus, 2020 senza tournée: l'Europeo potrebbe aiutare Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' già tempo di pensare alla prossima estate quando la Juventus potrebbe vivere, per la prima volta dopo anni, una preparazione senza tournée all'estero. Il motivo è presto detto: l'International Champions Cup, che organizza il torneo tra le big del mondo con l'intento di portare in USA e in Asia i migliori club e i migliori giocatori, sta facendo alcune valutazioni a causa dell'Europeo 2020 che costringerà le migliori squadre a iniziare la preparazione senza i principali campioni. Se non dovesse essere organizzato il torneo i bianconeri dunque potrebbero vivere un'estate atipica, dettaglio che potrebbe non fare felici le casse del club contrariamente al tecnico Sarri che non ha mai amato queste preparazioni con voli in giro per il mondo. A riportarlo è Tuttosport.