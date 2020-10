Juventus, 60 milioni per il colpo finale ma il pagamento di Chiesa sarà dilazionato in cinque anni

Dalla cessione di Federico Chiesa, a meno di clamorosi scenari al momento non preventivabili, la Fiorentina percepirà 50 milioni di euro più 10 di bonus. Una cifra che si avvicina molto ai 70 milioni che Commisso aveva messo in preventivo prima del Covid-19 e che dunque in qualche modo giustificano l'addio del figlio d'arte. La Gazzetta dello Sport riporta come i 40 milioni di parte fissa saranno pagabili in tre anni, e che dunque, l'intero pagamento sarà suddiviso in cinque stagioni, cosa che generalmente non accade.