Juventus, 70 milioni per Chiesa: duello con l'Inter

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, in estate potrebbe andare in scena un derby fra Marotta e Paratici per Federico Chiesa. Appare difficile - si legge - che il ds bianconero possa giocarsi la carta Pjaca, visto che il croato a Firenze non ha sfondato, ma la Juventus, a differenza dell'Inter, ha la possibilità di mettere sul piatto 70 milioni di euro per strappare il sì alla famiglia Della Valle. Per l'Inter tutto passa da Icardi: qualora i nerazzurri dovessero vendere l’ormai ex capitano, oltre a un centravanti di provato affidamento (Dzeko) proveranno a prendere un fuoriclasse per rinforzare l’attacco. E la scelta pare ristretta proprio a Chiesa e a Paulo Dybala, altro grande sogno marottiano.