Juventus a 45' dallo Scudetto: avanti a Udine 1-0, l'Inter ora non potrebbe raggiungerla

vedi letture

Udinese-Juventus 0-1 al 45'

Match point Scudetto per la Juventus alla Dacia Arena di Udine, nei secondi quarantacinque minuti dovrà mantenere il vantaggio conquistato grazie al gol capolavoro di De Ligt al 42': il colpo dell'estate bianconera ha esploso un destro dal limite, diagonale, trafiggendo Musso. E per adesso, a una frazione di gara dalla fine, la Juventus è provvisoriamente Campione d'Italia, portandosi a +9 dall'Inter con tre giornate dal termine ma con lo scontro diretto a favore.

Sarri sorprende dall'inizio con Bentancur per Pjanic, in panchina nella serata della possibile festa, in uno dei suoi ultimi giri di valzer. C'è Danilo e non Cuadrado come terzino, in tribuna siedono Chiellini, Bonucci, De Sciglio, infortunati o squalificati ma tutti a Udine perché certe giornate sono potenzialmente imperdibili. L'Udinese è senza Lasagna, neppure in panchina, De Paul stavolta fa il regista davanti alla difesa. La formazione di Gotti cerca punti salvezza, i bianconeri il colpo del ko e partono dominanti, sebbene dalla parte di Szczesny non sia una giornata di riposo. Okaka e un retropassaggio di Danilo poi rischiano addirittura di portar avanti i friulani. La Juve reagisce e con Cristiano Ronaldo e Dybala regala a Musso due brividi, sebbene quello più grande sia un retropassaggio quasi autogol di Nuytinck. Poi la Juve cresce, ancora e ancora. Al 42' passa avanti e quello di De Ligt è un gol pesantissimo. Mezzo Scudetto. In attesa degli altri 45'.