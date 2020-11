Juventus, a gennaio la priorità si chiama regista: il nome giusto è Locatelli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo mercato di gennaio Manuel Locatelli è l'obiettivo principale per la Juventus in cerca di un regista che possa svolgere al meglio la doppia fase, sia in marcatura che in impostazione del gioco. Cambierebbe la vita di Pirlo che infatti lo aveva inserito in lista in estate insieme a Dzeko. Ma se da una parte Morata ha fatto dimenticare il bosniaco con ottime prestazioni, nessun centrocampista a disposizione ha le caratteristiche del giocatore del Sassuolo. I bianconeri avrebbero bisogno anche di un laterale sinistro, ma i conti non tornano e probabilmente ci sarà spazio per una sola operazione e la priorità non può altro che essere il regista.