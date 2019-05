Juventus, addio Allegri: idee diverse sul come ripartire il prossimo anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non s'è trovata una intesa sui programmi. Dopo due giorni di incontri, la Juventus e Massimiliano Allegri hanno deciso di separarsi. La decisione è maturata anche dopo aver appurato che, in questo momento, il tecnico livornese e i vertici del club bianconero avevano idee diverse sul come ripartire il prossimo anno. Da un lato il tecnico livornese, che aveva chiesto un profondo rinnovamento, dall'altro Pavel Nedved che prima dell'ultima gara di campionato contro la Roma aveva parlato di una Juventus difficilmente migliorabile.