Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera del ritorno alla Juventus del portiere Campione del Mondo: “Il ritorno in bianconero è stata una cosa inaspettata - ha ammesso -. Stavamo valutando altre offerte, quando è arrivata la richiesta della Juve. Quando gliene ho parlato per lui è stato il massimo, sul piano emozionale e familiare. Tornare alla Juve, per lui che è sempre stato bianconero, è stato davvero il massimo. I miei meriti? Il merito che ho avuto è stato quello di averlo mandato al PSG. Se avesse smesso non sarebbe potuto tornare alla Juventus. Gigi è una persona speciale, perbene. Il nostro rapporto inizia dal Parma, ormai siamo di famiglia. Lui si allena sempre, anche in vacanza. È chiaro che poi il talento è anche fatto di genetica. Quella del PSG è stata un’esperienza felice”.

Sulle clausole presenti nel suo contratto: “Non ce ne sono, non ne abbiamo neanche mai parlato. È venuto alla Juventus solo per fare Gigi Buffon. C’è un portiere più giovane che ha fatto molto bene. Lui fa un passo indietro e si mette a disposizione. La clausola non è mai stata proposta”.