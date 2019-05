Juventus, Allegri è alla Continassa. Arrivato anche Paratici

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tanto atteso vertice tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, per disegnare insieme la squadra del futuro o per dirsi addio, è andato in scena nella serata di ieri: un confronto a Torino per mettere in chiaro le proprie posizioni. Al momento non è filtrato ancora nulla sull'esito del colloquio e restano dunque sul tavolo tutte le possibilità.

Così - dopo una giornata passata da entrambi alla Continassa - la situazione anche per quest'oggi rimane in aggiornamento e aperta ad ogni soluzione. Allegri è infatti arrivato stamattina alla Continassa (intorno alle 9.40), raggiunto pochi minuti fa dal ds Paratici. Per i bianconeri in programma una seduta di allenamento mattutina.

