Juventus, Allegri e una tripla formazione per ribaltare l'Atletico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri sta pensando a come ribaltare l'Atletico Madrid e sta prendendo in considerazione tre possibili moduli tattici. Il primo, col 3-5-2, prevede un centrale in più (Caceres) per evitare il "2 contro 2" contro Morata-Griezmann e coprire Bernardeschi e Cancelo chiamati a dare ampiezza alla manovra. Il secondo, col 4-4-2, prevederebbe un centrale in meno, due terzini di spinta con Spinazzola titolare. Ma pare una soluzione più da gara in corso. Infine, col 4-2-3-1, sarebbe l'assetto più coraggioso, ma potrebbe essere un'allegrata: un mediano in meno (Matuidi) e un Dybala in più tra le linee. A riportarlo è Tuttosport.

I 3 possibili assetti:

Col 3-5-2: Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Mandzukic, Ronaldo.

Col 4-4-2: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi; Mandzukic, Ronaldo.

Col 4-2-3-1: Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Can, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Ronaldo.