Juventus, Allegri elogia Sarri: "Ha fatto un lavoro straordinario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto col Napoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in maniera approfondita anche degli avversari: "Sarri ha fatto un lavoro straordinario. Ha modificato una cosa, della squadra di Benitez: ha spostato Hamsik da dietro le punte al ruolo di mezz'ala. Ha creato una squadra molto bella da vedere. E ci ha messo anche dei risultati importanti. E' stato molto bravo, e lo dimostra il fatto che è migliorato molto da quando allenava in Lega Pro. Il Napoli, negli ultimi cinque anni credo che abbia cambiato un giocatore. Il che è un vantaggio. E' stato un anno solare in testa al campionato. Ha fatto dei passi da gigante enormi rispetto al passato".