Juventus, Allegri: "Fatti cinque anni straordinari a livello europeo"

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria dello Scudetto ha detto: "Otto Scudetti sono tanti, non pensavo di poterne vincere 5, è una bellissima giornata, lo Scudetto va celebrato, nonostante i 20 punti di vantaggio, è stata un'annata difficile con tanti infortuni e accelerare in campionato è stato importante. Partita della svolta? Bologna, si poteva incartare la stagione, quella gara ci ha dato la spinta. Ronaldo? E' andata bene, è un ragazzo straordinario, di più come giocatore e può fare ancora meglio l'anno prossimo. Delusione? Quella di martedì per come abbiamo giocato dopo il gol, abbiamo aperto le porte all'Ajax per la vittoria. A Bergamo mancavano gli stessi, se c'erano loro poteva andare diversamente. Il primo anno ero convinto di poter vincere la Champions, abbiamo fatto cinque anni a livello europeo straordinari, l'unico quarto di finale in cui siamo usciti meritatamente è stato quest'anno ma bisogna trarre insegnamento da queste cose".