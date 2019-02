Juventus, Allegri: "Giocheranno Perin e Cancelo. Chiellini da valutare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, parla delle condizioni della squadra in vista della sfida contro il Bologna: "Ho due centrocampisti e mezzo a disposizione. Perché Pjanic è mezzo 'morto'. Dobbiamo fare con quello che abbiamo. Domani gioca Perin, Pjanic è in mano a Cristo e non so in che condizione lo trovo, devo valutare se far giocare o riposare Chiellini".

Su Ronaldo

"Come prestazione singola ha fatto una delle migliori partite. Sta bene fisicamente, vediamo domani. Può darsi che giochi come Dybala e Mandzukic e che ci metti in mezzo Bernardeschi. Vediamo".

Sulla necessità di fare turnover per dar fiato ai giocatori

"Sono successe cose che non potevamo immaginarci: Emre Can, Cuadrado, Douglas Costa, Khedira... sono cose che non metti in conto e alla lunga le paghi. Una cosa è certa, che il 12 saremo pronti. Se passiamo non lo so, io dico che abbiamo buone possibilità".

Su Cancelo

"Domani giocherà. Non so dove, ma giocherà".