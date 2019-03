© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri-Juventus ai titoli di coda. Non necessariamente a fine stagione. Il destino del tecnico, dopo la partita d'andata contro l'Atlético Madrid, appare segnato. E si valuterebbe persino una separazione prima della sfida di ritorno contro i colchoneros col nome di Zinedine Zidane in pole position per la sostituzione e dare una scossa immediata in una partita che rappresenta il vero obiettivo stagionale.

Oltre alla prestazione di Madrid ci sarebbe un altro motivo scatenante. Secondo quanto riportato da Libero ci sarebbe stato un incontro tra lo stesso Allegri e il ds dell'Inter Beppe Marotta, cosa per nulla gradita, per usare un eufemismo, alla società bianconera.