Juventus, Allegri: "Viste le due gare, direi che abbiamo meritato la finale di Coppa Italia"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita con la Lazio. Grazie al risultato della gara d'andata i bianconeri hanno conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la squadra ha fatto un buon secondo tempo, i cambi sono stati importanti. Vedendo le due partite meritiamo la finale, anche se la Lazio ha fatto un'ottima partita".

Cosa manca per ritrovare quella solidità che avevate ad inizio stagione?

"È stata una sconfitta ben accetta, perché andiamo in finale. Sulle ripartenze potevamo fare meglio, per quanto riguarda la prestazione, il secondo tempo è stato migliore del primo".

Vlahovic?

"Deve rimanere sereno, è molto migliorato e molto più tranquillo, soprattutto riesce a restare sempre dentro la partita".

I cambi sono stati decisivi

"I cambi sono molto importanti. La Lazio era un po' sulle gambe, noi abbiamo dato una pressione più alta. Alla fine quando abbiamo iniziato ad alzare la palla siamo stati bravi".

C'è un po' di malumore ultimamente da parte di chi viene sostituito?

"Cambiaso era un po' nervoso con l'arbitro, volevo toglierlo già prima. Per quanto riguarda Vlahovic, ha fatto una buona partita. I cambi sono importanti, chi gioca deve mantenere i ritmi alti per tutto il tempo in cui sta in campo".

La finale di Coppa Italia?

"Ha un valore importante perché è l'unica coppa per cui giochiamo, ci dà la forza per affrontare queste ultime cinque gare di campionato. Un risultato negativo stasera avrebbe avuto ripercussioni in questo finale di campionato".