Juventus, allenamento mattutino: differenziato per Ramsey e Chiellini, domani riposo

vedi letture

Allenamento mattutino e rompete le righe. Maurizio Sarri ha concesso un giorno e mezzo di riposo, la Juventus tornerà al lavoro alla Continassa lunedì mattina per preparare il match di ripresa con il Milan, in programma venerdì. Differenziato per Ramsey e Chiellini, che ieri sera non hanno preso parte al test in famiglia all'Allianz Stadium; mentre Higuain ha fatto terapia in attesa di nuovi esami dopo il risentimento muscolare accusato giovedì. Dalla prossima settimana testa alla Coppa Italia, si partirà dall’1-1 di San Siro ma i bianconeri puntano dritto al primo trofeo dell’era sarriana.