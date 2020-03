Juventus, Aouar del Lione in cima alla lista di Paratici. Ci sono anche PSG e City

vedi letture

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la Juventus pensa ai gioielli del Lione. Niente incontri, ovviamente, ma restano i contatti per tenere in caldo le piste che potranno concretizzarsi una volta che sarà sconfitto il Coronavirus. L'obiettivo principale dei bianconeri è la stellina del Lione, il centrocampista classe ’98 Houssem Aouar. Il presidente del club francese sa che il ragazzo potrebbe partire in estate ed ha fissato il prezzo: 70 milioni. I bianconeri non mollano, ma sul ragazzo c'è da riscontrare la concorrenza del Manchester City e soprattutto del PSG.