Juventus, Arthur: "Felice per il mio debutto in Serie A, buon lavoro di squadra"

Primi minuti in Serie A per Arthur che ha debuttato con la Juventus contro la Roma. Dopo la gara l'ex centrocampista del Barcellona, su Instagram ha scritto: "Buon lavoro di squadra, non ci arrendiamo mai !! Felice per il mio debutto in Serie A".