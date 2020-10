Juventus atterrata a Kiev. Fra pochi minuti la conferenza stampa di Pirlo e Chiellini

vedi letture

La Juventus è da poco atterrata a Kiev in vista dell'esordio Champions di domani contro la Dinamo. I bianconeri di Andrea Pirlo, come mostrato dai social del club, sono arrivati in Ucraina circa 3 ore dopo la partenza da Caselle. Fra pochi minuti, alle 18.45, lo stesso Pirlo e Giorgio Chiellini presenteranno la sfida di domani in conferenza stampa.