Juventus, aumenta il pressing per Ndombele del Lione per l'estate

Non solo Ramsey, la Juventus lavora per regalare ad Allegri un altro colpo a centrocampo. In questo momento, riporta Tuttosport, sono due i nomi in cima alla lista dei dirigenti bianconeri: il primo è sempre Paul Pogba, che in estate senza Champions potrebbe lasciare il Manchester United. L'altro, che sta scalando le gerarchie, è quello di Tangu Ndombele. la Juventus, si legge, sta alzando il pressing per il giovane centrocampista del Lione.