© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leandro Paredes avanza in direzione Juventus con Paratici che sta trattando il suo cartellino col PSG in totale accordo con Maurizio Sarri. Sì perché il tecnico toscano lo voleva già al Chelsea prima che venisse acquistato dai francesi e dunque ora sarebbe molto contento di averlo a disposizione per la seconda parte del campionato. La condizione per Leonardo è che venga trattato uno scambio alla pari con Emre Can, che piace a Tuchel e che ha una valutazioe simile rispetto all'argentino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.