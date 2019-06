Juventus, Barzagli come Magic Box: ecco il ruolo al fianco di Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Barzagli nelle vesti di Magic Box. Difficile da immaginare considerando i ruoli calcistici profondamente diversi per non parlare della stazza, eppure l'ex difensore bianconero ricoprirà proprio il ruolo che al Chelsea ricopriva Gianfranco Zola nella scorsa stagione. Il fiorentino, farà da raccordo tra il mondo Juve e quello di Maurizio Sarri, così da velocizzare il processo di ambientamento del tecnico toscano con un ambiente così particolare come quello juventino. A riportarlo è Il Corriere di Torino.