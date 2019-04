Juventus, Barzagli: "Spero di dare il mio contributo anche in futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni di JTV dopo la gara persa contro la SPAL. Ecco quanto raccolto dai colleghi di TuttoJuve.com:

E' stata comunque un'ottima prestazione globale. "Sì, è stata un'ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo, dove siamo andati anche in vantaggil abbiamo sofferto un po' l'inizio del secondo dove abbiamo preso gol, poi abbiamo anche ripreso in mano il gioco, purtroppko abbiamo preso la seconda rete che ha complicato un po' le cose. Dispiace perchè abbiamo fatto tutto sommato una buona partita, ci tenevamo a chiudere il discorso Scudetto, però è andata così. Ci atteniamo al risultato del campo, adesso testa a martedì e poi speriamo di festeggiare con i nostri tifosi in casa sabato".

Quali possono essere le insidie martedì? "Sono le stesse dell'andata perchè l'Ajax gioca solo in quel modo, sia in casa che fuori è una squadra che ha grande corsa, ha dei giovani bravi, di qualità, giocano benissimo, hanno una grande mentalità, quindi è una squadra tosta da affrontare e noi dobbiamo mettere quell'esperienza che abbiamo in più di loro e quella qualità che abbiamo in rosa".

Oggi accanto a te c'era un ragazzo di 17 anni. Anche un bel messaggio per il futuro. "Sì, importante, anche perchè ha dimostrato di poterci stare, poi credo che esordire con un'altra squadra di Serie A, non sia la stessa cosa che esordire con la Juventus, senza togliere nulla agli altri, è un peso molto più grande per i giocatori che ha in rosa. Quindi hanno dimostrato tutti di essere bravi, attenti, anche chi è entrato, quindi bravi e speriamo bene. E' normale che per il futuro servano certi giocatori".

Allegri ti ha definito professore della difesa, presente e anche futuro. "Fanno piacere gli attestati di stima del mister, ho cercato sempre di dare il mio contributo e magari lo darò anche in futuro".