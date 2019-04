© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Bonucci ha analizzato il successo corsaro della Juventus sul campo del Cagliari ai microfoni di Sky Sport: "Il gol? Sapevamo che loro marcando a zona lasciavano quello spazio libero da attaccare, ci ho provato ed è riuscito perfettamente. Il finale? Mi piace parlare di quello che abbiamo fatto, una grande partita, siamo stati aggressivi sui laterali, potevano metterci in difficoltà con i cross. Kean sa che quando si fa gol basta esultare con tutta la squadra, poteva comportasi in maniera diversa. È stato un episodio e lo sa anche lui. Ci sono stati buu razzisti, Matuidi si è arrabbiato. È un 50/50, Moise ha sbagliato e la curva ha sbagliato. Dobbiamo essere d'esempio, dobbiamo crescere tutti come sistema calcio anche in queste cose".