Juventus, Bonucci sempre tra i desideri di Guardiola: il Manchester City può tornare alla carica

Il Manchester City può tornare alla carica per Leonardo Bonucci. A sostenerlo è il Daily Star, che ricorda come il centrale della Juventus sia da sempre uno dei grandi obiettivi di mister Guardiola per la difesa. I Citizens metteranno sul mercato Stones, seguito da Newcastle ed Everton, e dovranno quindi trovargli un sostituto di livello superiore. Difficile però, come riporta sempre il tabloid, che la Vecchia Signora possa accettare la corte degli inglesi per un elemento fondamentale tanto della rosa quanto dello spogliatoio bianconero.