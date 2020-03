Juventus, Buffon: "Tornare è stato naturale. Sentivo i dirigenti anche da Parigi"

Tornare da Parigi alla Juventus, come è stato per Gianlugi Buffon? "Naturale. Ho passato un anno bello a Parigi, forse mi ci voleva, ma i contatti con la Juve e con i dirigenti ci sono sempre stati". Lo ha raccontato in un'intervista di oggi lo stesso portiere a Juventus TV. "Posso svelarvi, però, che da bimbo d'inverno andavo a Udine dai miei cugini che erano juventini matti. In quegli anni, fino ai 7, mi ero innamorato di Trapattoni alla Juve perché fischiava, quando andò via all'Inter ho tentennato. Poi cominciai a seguire il calcio di provincia, tifando Pescara, Como, Avellino, guardavo il Campobasso. Poi il Genoa che mi ha trascinato al grande calcio. Il Trap comunque in quegli anni alla Juve mi aveva folgorato".