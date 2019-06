© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Higuain come possibile contropartita per Nicolò Zaniolo. La Juventus preme per arrivare al talento della Roma e potrebbe inserire una nuova pedina di scambio con il club giallorosso. Un'ipotesi è quella legata a Gonzalo Higuain, l'altra invece legata ad un altro ruolo dove il club della Capitale è alla ricerca di innesti: quello del portiere.

Ipotesi Perin - La società bianconera starebbe pensando di inserire nella trattativa Mattia Perin. Il portiere ex Genoa non ha trovato spazio quest'anno e, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe stato più di un discorso tra le parti. L'ipotesi potrebbe essere 20 milioni più bonus, più Perin per Zaniolo.