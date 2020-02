© foto di Luca Bargellini

Dejan Kulusevski è già della Juventus e Sandro Tonali rappresenta un obiettivo dichiarato per la prossima estate per i bianconeri. Questi due giovanissimi talenti non sono, però, gli unici nel mirino del club campione d'Italia. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, piace non poco anche Eduardo Camavinga (2002) del Rennes, Jude Bellingham (2003) del Birmingham City, Ryan Gravenberch (2002) dell'Ajax e Myron Boadu (2001) dell'Az Alkmaar.