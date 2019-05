© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il Manchester City ha messo nel mirino Joao Cancelo. La notizia che sorprende è che la Juventus non avrebbe chiuso le porte alla possibile cessione del portoghese, arrivato in estate per la cifra record di 40 milioni di euro. Nelle scorse settimane, ci sarebbe stato addirittura un contatto diretto tra Fabio Paratici, Jorge Mendes, agente del giocatore, e il City per discutere dell'operazione. Cancelo sembra non aver convinto del tutto in casa Juve, dopo un grande avvio la seconda parte di stagione è stata in altalena e anche il feeling con Allegri non sarebbe più quello dell'inizio. Con una proposta da 50-60 milioni, allora i bianconeri potrebbero davvero vacillare.