© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Rai Sport, dopo il no ricevuto da parte di De Ligt, ormai sulla strada per Barcellona, la Juventus avrebbe presentato una proposta a Samuel Umtiti del Barcellona. Il francese però avrebbe declinato l'offerta bianconera perché del tutto intenzionato a onorare il contratto con i catalani in scadenza nel giugno del 2023.