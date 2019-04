Juventus, concorrenza alle big d'Inghilterra per Sessegnon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus entra nella corsa a Ryan Sessegnon, esterno sinistro del Fulham appena retrocesso. Classe 2000, il giocatore è fra i prospetti mondiali più interessanti, esordendo quest'anno in Premier League e giocando nella stagione in corso 35 partite in tutte le competizioni. Sul giocatore da tempo ci sono Tottenham e Manchester United. La valutazione fatta dai cottagers è di 45 milioni di euro.