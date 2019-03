Juventus, contatti con l'entourage del centrocampista N'Golo Kante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus sulle tracce del centrocampista N'Golo Kante. Come riporta il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra il club bianconero e l'entourage del mediano classe '91, che è protagonista al Chelsea ma non troppo soddisfatto per come si sta evolvendo la stagione dei blues, attuale sesta forza della Premier League: sulle sue tracce ci sono anche Real Madrid e Paris Saint-Germain.