© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La rincorsa di Cristiano Ronaldo alla sua "vendetta sportiva" dopo lo sgarbo subito dalla FIFA - sottolinea il Corriere dello Sport - può iniziare già sabato nel match casalingo contro la Spal. CR7, che a Brescia non era tra i convocati a causa di un leggero affaticamento a un adduttore, ieri è rimasto a riposo, ma da oggi riprenderà a lavorare alla Continassa per essere pronto in vista della sfida alla formazione di Semplici: le chance di vederlo in campo sono alte.

Polemiche e assenze - Ieri, intanto, né dal quartier generale della Fifa né dall’entourage del fuoriclasse di Funchal sono arrivati commenti sullo “scontro” che tanto ha fatto discutere al Fifa The Best. Ronaldo si aspettava un esito diverso dalla votazione, non certo di finire terzo dietro Messi e Van Dijk, e ha utilizzato l’infortunio muscolare come pretesto per non andare alla Scala. Il Governo del calcio mondiale lo ha considerato un autentico sgarbo perché, vista la distanza tra Torino e Milano, Infantino si aspettava di vedere lo juventino nel parterre. Già nel settembre 2018, quando la cerimonia si svolse alla Royal Festival Hall di Londra, Cristiano non si era presentato, ufficialmente per preparare il match contro il Bologna. E considerato che nel 2018 non si era presentato neppure al premio Uefa a Montecarlo, si tratta della terza assenza di un certo peso a livello internazionale.