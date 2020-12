Juventus, CR7 stavolta non segna. L'esultanza sui social del portoghese dopo il derby

Attraverso i propri social, il laterale della Juventus Cristiano Ronaldo ha commentato così il derby vinto in rimonta contro il Torino, match in cui non è riuscito a dare il suo contributo in termini di gol: “Grandi ragazzi! Tutti insieme. Fino alla fine”, il commento sui social del portoghese.