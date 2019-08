Juventus, Cristiano Ronaldo ko: salta l'amichevole di Villar Perosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'asso della Juventus Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a Villar Perosa, ma non parteciperà alla partitella. Lo rivela il sito ufficiale del club bianconero, specificando che il lusitano ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata, un campanello di allarme in vista dell'esordio in campionato dei bianconeri che, lo ricordiamo, sarà sabato 24 agosto al Tardini di Parma.