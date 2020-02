vedi letture

Juventus, Cuadrado: "Troppe critiche, siamo ancora in corsa su tutto"

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, parla così prima della semifinale d'andata in casa del Milan, ai microfoni di Rai Sport: "Per noi è una partita importantissima, oggi va affrontata con voglia e determinazione per fare un risultato e concludere al meglio in casa. A volte le critiche sono giuste, dobbiamo trovare le cose da migliorare e andare avanti, consapevoli che siamo una grande e nel calcio non sempre si vince. Sta a noi trovare la forza, per vincere ogni partita".

Forse sono state troppe le critiche?

"Per me sì, perché come dice il mister siamo ancora in corsa. Abbiamo avuto dei momenti che sono capitati, ora vogliamo fare una striscia positiva fino alla fine".